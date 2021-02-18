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Актера Андрея Мягкова похоронят на Троекуровском кладбище

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Церемония прощания с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым пройдет в субботу в МХТ имени Чехова, похоронят артиста на Троекуровском кладбище в Москве, сообщили в пресс-службе театра.

"Прощание с народным артистом РСФСР Андреем Васильевичем Мягковым состоится 20 февраля. В 10.00 начнётся гражданская панихида в МХТ имени А. П. Чехова, после нее - отпевание в Храме Воскресения Словущего на Успенском вражке", - сказали в театре.

Похороны артиста пройдут на Троекуровском кладбище.

Мягков скончался 18 февраля на 83-м году жизни. Он родился 8 июля 1938 года в Ленинграде. Мягков был лауреатом Государственной премии СССР и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых.

Первой ролью актера в кино стала работа в комедии "Похождения зубного врача", где он сыграл дантиста Чеснокова. Прославило же его многолетнее сотрудничество с режиссером Эльдаром Рязановым. Широкую известность принесли роли в таких картинах, как "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", "Служебный роман", "Гараж" и "Жестокий романс". С 1987 года Мягков служил в МХТ имени Чехова.

Андрей Мягков

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