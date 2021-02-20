Андрея Мягкова проводили в последний путь аплодисментами

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В Москве простились с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым, в последний путь его проводили продолжительными аплодисментами.

Поклонники творчества Мягкова несли цветы, сцена была заставлена венками. Гражданская панихида прошла в зрительном зале основной сцены МХТ имени Чехова, в котором служил артист, и продлилась 1,5 часа.

Среди пришедших проститься с Мягковым были его поклонники, чиновники, артисты, ученики, деятели культуры, в том числе министр культуры РФ Ольга Любимова, худрук МХТ имени Чехова Сергей Женовач, худрук театра "Практика" Марина Брусникина, директор Театра на Таганке Ирина Апексимова, глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук театра "Современник" Виктор Рыжаков.

Также проститься пришли глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, артисты Станислав Любшин, Евгения Добровольская, Владимир Краснов, Евгений Киндинов, Александр Феклистов.

"Уходит поколение, поколение особых, больших артистов. Это потрясающий артист, обладающий уникальным даром - мощной личностью. Артист уходит, но остается его человеческая интонация, его тема и чувство импровизации. Это был истинный мхатовец, потрясающий и удивительный(...) Он хотел вернуться, но здоровье не позволяло, но желание у него было", - сказал на церемонии прощания Женовач.

Народный артист РФ Авангард Леонтьев, говоря о Мягкове, отметил, что понятие художественного театра неразрывно с Мягковым.

"Перебирая наши даты, я с удивлением посчитал, что Андрей проработал в "Современнике" всего 12 лет, а такое ощущение, что он работал там всегда (...) Что такое художественный театр. Это Андрей Мягков. Просмотрите на его работы, как он ведет себя. Какая скромность, какие позы, какое нежелание выходить на первый план. Тусовка и он - эти понятия не совмещались, но он был очень компанейский. Замечательный, простой, легкий, обаятельный, приветливый, деликатнейший", - сказал Леонтьев.

По его словам, Мягков никогда не мог высказать претензию другому актеру - не позволяла деликатность. "На него равнялись, он был "строителем" театра", - добавил артист.

Худрук театра "Практика" Брусникина, которая была ученицей Мягкова в Школе-студии МХАТ, выразила соболезнования, отметив, что "все эти дни мы плачем, все его ученики, это огромная наша потеря, уходит наш мир. У Андрея Васильевича было всего два курса, но он воспитал поколение, потому что все, что есть в нас, мы несем и передаем", - сказала Брусникина.

Актриса Вера Сотникова, которая также была ученицей Мягкова, отметила, что "именно благодаря Мягкову нам преподавали мастерство по человековедению, он настолько человек чистый, благородный, сильный. Он знал, что люди с такими качествами могут транслировать миру любовь, доброту и чистоту".

Художественный руководитель московского театра "Современник" Рыжаков назвал Мягкова человеком глубокой скромности. "Он был из другой особенной породы, и его глаза, смелые и выразительные, смотрели на людей только со сцены или в кадре. Те 12 лет, что Андрей Васильевич проработал в "Современнике", стали одной из ярчайших страниц этого театра. Я с гордостью говорю, что вместе служили в МХТ, и сегодня, что этот артист служил в "Современнике". Его энергия и глубокая порядочность, и тишина, которая воцарялась рядом с этим человеком, стала частью нашей эстетики", - сказал он.

Мягков скончался на 83-м году жизни 18 февраля. Похоронят артиста на Троекуровском кладбище.

Артист родился 8 июля 1938 года в Ленинграде. Мягков был лауреатом Государственной премии СССР и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых. Первой его ролью в кино стала работа в комедии "Похождения зубного врача", где он сыграл дантиста Чеснокова.

Прославило же его многолетнее сотрудничество с режиссером Эльдаром Рязановым. Широкую известность принесли роли в таких картинах, как "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Служебный роман", "Гараж" и "Жестокий романс". С 1977 года Мягков служил в МХТ имени А. П. Чехова.