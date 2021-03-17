Любимова рассказала депутатам, что Евровидение не имеет отношения к культуре
Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Глава Минкультуры РФ Ольга Любимова считает, что ведомство не должно принимать участие в отборе участников на международный песенный конкурс "Евровидение", по мнению министра, качество этого конкурса вызывает беспокойство у представителей культуры.
"Я считаю, что министерство культуры в принципе не должно участвовать в "Евровидении", потому что этот конкурс, честно говоря, так себе. У нас будет конкурс Рахманинова, вот это большая радость к юбилею Рахманинова (...) Важно, чтобы по принадлежность каждый занимался своим делом", - сказала Любимова на заседании комитете Госдумы по культуре.
По словам министра, ее "вообще этот конкурс не очень интересует, я считаю, что качество этого конкурса заставляет беспокоится нас, как людей, которые занимаются культурой".
Любимова подчеркнула, что конкурс не имеет отношения к культуре.
"Это очень средний конкурс, который не востребован даже в Европе. Мы просто очень серьезно и амбициозно относимся к участию во всем и в победе в каждом из них", - добавила министр.
В этом году певица Манижа с песней на русском языке "Русская женщина" представит Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение" в Роттердаме (Нидерланды). Участник от России был выбран по результатам национального зрительского голосования во время специального шоу на Первом канале.
Конкурс, отмененный в прошлом году из-за пандемии, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. В 2020 Россию должна была представлять группа Little Big с песней UNO, клип на которую стал самым популярным видео на канале "Евровидения" в Youtube за всю его историю.
"Евровидение" - ежегодный конкурс песни среди стран Европейского вещательного союза. Конкурс проходит ежегодно, начиная с 1956 года, и является одним из наиболее популярных неспортивных мероприятий в мире с аудиторией до 600 миллионов зрителей. С 2015 года в конкурсе принимает участие Австралия.