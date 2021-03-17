Любимова рассказала депутатам, что Евровидение не имеет отношения к культуре

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Глава Минкультуры РФ Ольга Любимова считает, что ведомство не должно принимать участие в отборе участников на международный песенный конкурс "Евровидение", по мнению министра, качество этого конкурса вызывает беспокойство у представителей культуры.

"Я считаю, что министерство культуры в принципе не должно участвовать в "Евровидении", потому что этот конкурс, честно говоря, так себе. У нас будет конкурс Рахманинова, вот это большая радость к юбилею Рахманинова (...) Важно, чтобы по принадлежность каждый занимался своим делом", - сказала Любимова на заседании комитете Госдумы по культуре.

По словам министра, ее "вообще этот конкурс не очень интересует, я считаю, что качество этого конкурса заставляет беспокоится нас, как людей, которые занимаются культурой".

Любимова подчеркнула, что конкурс не имеет отношения к культуре.

"Это очень средний конкурс, который не востребован даже в Европе. Мы просто очень серьезно и амбициозно относимся к участию во всем и в победе в каждом из них", - добавила министр.