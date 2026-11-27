Бывший главред ИД "Коммерсантъ" стал замминистра культуры

Владимир Желонкин Фото: Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин своим распоряжением назначил Владимира Желонкина заместителем министра культуры.

В этой должности он будет курировать библиотечную и научную деятельность, информационную политику и вопросы развития творческих (креативных) индустрий, сообщила пресс-служба Минкультуры.

Желонкин окончил Ленинградский финансово-экономический институт имени Н. А. Вознесенского (ныне Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов), работал в "Коммерсанте" с 2013 года. В 2016 году был назначен гендиректором, спустя еще два года - главным редактором издательского дома. Желонкин покинул "Коммерсантъ" в августе 2024 года.

В марте 2025 года Желонкин был назначен на должность замминистра просвещения, в сентябре 2026 года покинул эту должность.