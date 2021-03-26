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Картина Ван Гога, которую 100 лет не показывали публике, ушла с молотка

Картина Ван Гога, которую 100 лет не показывали публике, ушла с молотка
Фото: AP/ТАСС

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Картина нидерландского художника Винсента Ван Гога "Уличная сцена на Монмартре" ушла с молотка за 13,09 млн евро, сообщает "Би-би-си". Полотно, изображающее парижскую улицу, более ста лет находилось в частной коллекции и не демонстрировалось публике.

По данным Sotheby's, эта цена стала рекордной для картин Ван Гога, проданных на торгах во Франции. Ранее аукционный дом ожидал выручить около 8 млн евро за это полотно.

"Уличная сцена на Монмартре" была написана в 1887 году, с начала XX века она находилась в частной коллекции во Франции. Картина была известна специалистам, но в каталогах встречалась только ее черно-белая фотография.

Это полотно входит в серию работ Ван Гога, созданных в период, когда он жил в Париже с братом Тео в 1886-1887 гг. На картине изображена одна из мельниц, находившихся на Монмартре, который тогда был лишь небольшой деревушкой на окраине французской столицы. Знаменитый собор Сакре-Кёр, который сейчас возвышается на Монмартре, тогда только начинали возводить.

Эксперты отмечают, что "Уличная сцена на Монмартре" является переходной картиной в творчестве художника, который уже отходил от своего "голландского периода" с темными землистыми цветами к более яркому красочному этапу картин, созданных в Париже.

Ван Гог уехал из Парижа на юг Франции в 1888 году. Он скончался близ столицы в 1890 году.

Париж Винсент Ван Гог Sothebys

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