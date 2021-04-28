За самую дорогую марку в мире на торгах рассчитывают выручить $15 млн

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Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Одна из самых редких почтовых марок в мире "Британская Гвиана" (известна также как "Британская Розовая Гвиана") будет продана на аукционе в Лондоне.

The Guardian отмечает, что марка считается самой знаменитой и самой дорогой в мире. Аукционный дом Sotheby's рассчитывает, что "Британская Гвиана" может уйти с молотка за сумму от $10 до $15 млн. Это примерно в миллиард больше ее изначальной стоимости. Эксперты отмечают, что ценность марке придает не только ее редкость, но и длинный список владельцев.

Марка была выпущена в 1856 году ограниченным тиражом в Британской Гвиане (ныне Гайана), когда в колонии возник дефицит марок, традиционно импортировавшихся из Англии.

Одноцентовые марки - такие, как "Британская Гвиана", чаще всего использовались для доставки газет, так что большинство из них выбрасывались, что и объясняет редкость лота.

Марку обнаружил в 1873 году 12-летний филателист родом из Шотландии, он нашел ее в бумагах дяди и подумал, что она может быть ценной. Мальчик продал находку за шесть шиллингов.

Марка затем неоднократно меняла владельца, постоянно поднимаясь в цене, пока на нее не обратил внимание барон Филипп фон Феррари. Он был заядлым филателистом и завещал свою обширную коллекцию "с гордостью и радостью своей немецкой родине". Барон скончался в 1917 году, но в 1920 у Берлинского почтового музея марки конфисковала Франция. Средства, вырученные на аукционе, ушли на уплату Германией репараций.

На том аукционе присутствовали король Англии Георг V и король Румынии Кароль II. Но в итоге "Британскую Гвиану" купил американский миллионер Артур Хинд.

Впоследствии марка вновь переходила от одного коллекционера к другому, включая, например, австралийского инженера Фредерика Смолла. Он скрывал марку ото всех, даже его жена не знала, что "Британской Гвианой" владел ее супруг.

В 1980 году марка была продана за рекордные $935 тысяч эксцентричному миллионеру, спортсмену-любителю Джону Дюпону из США. Дюпон получил скандальную известность, когда при странных обстоятельствах застрелил борца Дэйва Шульца.

Последним на данный момент владельцем марки был дизайнер Стюарт Вайцман. Все покупатели оставляли на обратной стороны марки свои небольшие "автографы". Вайцман изобразил высокий каблук туфли и свои инициалы.