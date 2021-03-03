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Заиленные водные объекты "Царского села" восстановят к 2025 году

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Система водных объектов в государственном музее-заповеднике "Царское село" в Санкт-Петербурге оказалась полностью разрушена, ее восстановление планируется провести до 2025 года.

Как сообщает пресс-служба Росводресурсов, решить экологическую проблему своими силами не музей не смог.

"Пруды и каналы, которые всегда были украшением парков, потеряли проточность, покрылись илом, уровень воды значительно понизился. Уникальные каскады и водопады оказались утраченными, почти все водные поверхности заросли растениями", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в настоящее время гидросистема "Царского села" полностью разрушена. Для того, чтобы ее восстановить, предстоит найти альтернативные источники водоснабжения и избавить водоёмы от ила и водорослей.

В рамках этой работы планируется комплексно обследовать водные объекты музея-заповедника и найти подходящий способ их обводнения. Среди возможных вариантов рассматривается использование подземных вод, оборотной системы, аэрации и других методик. Расчистку водных объектов планируется провести до 2025 года.

"Царское село" является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО и одним из самых посещаемых туристических объектов страны.

Петербург Царское село Пушкин

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