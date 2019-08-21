Здание Третьяковки на Крымском Валу закроют на несколько лет

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Здание Третьяковской галереи на период реконструкции будет закрыто на несколько лет, рассказала в интервью "Известиям" генеральный директор ГТГ Зельфира Трегулова.

По ее словам, здание, где располагается экспозиция искусства XX века, будет закрыта ориентировочно с 2023 по 2027 или 2028 год. Точные сроки окончательно не определены.

Она также рассказала, что в здании на Кадашевской набережной, которое сейчас строится, будет создан "дайджест" постоянной экспозиции.

"Помимо постоянной экспозиции и выставок, на Кадашевской набережной будут проходить и образовательные программы, и кинопоказы, и концерты... Там планируется открыть прекрасный зал на 500 мест. В общем, многое из того, что сейчас происходит на Крымском Валу, переместится туда", - пояснила Трегулова.

На время реконструкции здания Третьяковка будет показывать выставки из своего собрания по всему миру и в российских филиалах, которые к тому моменту должны открыться во Владивостоке, в Калининграде и Самаре.