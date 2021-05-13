На майских праздниках в Москве выручка музеев и галерей выросла на 74,9%

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - На майских праздниках среднесуточная выручка московских музеев и галерей выросла на 74,9% по сравнению с апрелем и составила 29,1 млн рублей, сообщил через пресс-службу заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Спрос на экскурсии вырос в 2,1 раза, среднесуточная выручка экскурсионных бюро за 1-10 мая достигла 1,8 млн рублей. Средняя дневная выручка парков отдыха и тематических парков в нерабочие майские дни составила 52,5 млн рублей и более чем вдвое превысила апрельские показатели", - добавил чиновник.

По данным Аналитического центра Москвы, особой популярностью в период майских праздников пользовались московские зоопарки и океанариумы - их среднесуточный оборот за период 1-10 мая составил 15,3 млн рублей, что в 2,5 раза выше средних показателей апреля, уточнили в пресс-службе Ефимова.

Также в нерабочие дни многие москвичи занимались мелким ремонтом, обустройством жилья и обновлением гардероба, сообщил глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, ссылаясь на данные о продажах мебели, одежды и товаров для дома.

"За указанный период мебельные магазины увеличили дневную выручку на 12% - до 493,1 млн рублей, магазины штор - на 8,1% - 31,3 млн рублей, розничная торговля мебельной фурнитурой выросла на 14% - до 46 млн рублей. Магазины одежды увеличили среднесуточные обороты на 4% - до 366,8 млн рублей", - сказал Пуртов.

Дни с 4 по 7 мая указом президента были объявлены нерабочими. Организации по своему усмотрению решали, будут ли они работать между праздниками. Владимир Путин решил сделать эти дни нерабочими по предложению Роспотребнадзора. После праздников глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что введение дополнительных выходных сработало и заболеваемость коронавирусной инфекцией снизилась.