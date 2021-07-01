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Посещение "Ельцин Центра" в Екатеринбурге ограничили из-за COVID

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Правила посещения екатеринбургского музея Бориса Ельцина и арт-галереи "Ельцин Центра" меняются с четверга из-за обострения ситуации с коронавирусом в регионе, сообщает пресс-служба президентского центра.

"В связи с обострением эпидемиологической ситуации с 1 июля 2021 года посещение музея и арт-галереи возможно индивидуально или группами численностью не более пяти человек", - говорится в сообщении.

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Кроме того, в центре временно отменили обзорные экскурсии, которые проходят в 15:00 и 19:00.

В марте прошлого года из-за коронавируса "Ельцин Центр" закрыл для посещения музей и арт-галерею, а также приостановил проведение культурных, образовательных и развлекательных программ.

На утро 1 июля в Свердловской области зарегистрировано 93 984 случая коронавируса, выздоровели 87 537 человек, 3 843 пациента скончались. По данным Свердловскстата, на 1 января 2021 года в Свердловской области проживали порядка 4,29 млн человек.

В июне в регионе начало расти число заболеваний COVID-19. Так, 5 июня за сутки в регионе зафиксировали 95 новых случаев коронавируса, 10 июня - 110, 21 июня - 174.

Екатеринбург Ельцин-Центр коронавирус

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