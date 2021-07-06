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Московский ансамбль отстранили от Фольклориады в Башкирии из-за COVID-2019

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Московский танцевальный коллектив "Гжель" не допустили к участию во Всемирной фольклориаде, которая проходит с 3 по 10 июля в Башкирии, сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании 6 июля.

"Хотел поблагодарить Роспотребнадзор. Очень организовано выявили там (на Фольклориаде - ИФ) три-четыре случая. Как только появляется где-то положительный ПЦР, тут же контакты обрубаются. Мы, по-моему, отправили одну делегацию домой московскую, "Гжель" отправили, да", - сказал Хабиров.

В Фольклориаде участвуют около 1100 артистов из 37 стран. Фестивальная программа запланирована в Уфе и 22 муниципалитетах республики. Ежедневно до 9 июля будут проходить концерты с выступлениями участников фольклориады (по 5 стран) и приглашенных хэдлайнеров, среди которых есть Манижа.

Церемония закрытия Фольклориады состоится 10 июля в амфитеатре Конгресс-холла "Торатау" в Уфе.

Всемирная фольклориада проводится каждые четыре года. В мероприятии принимают участие национальные секции 68 государств, входящих в международный совет организаций фольклорных фестивалей и традиционного искусства (CIOFF).

Решение о проведении в Уфе фольклориады было принято в 2015 году на Всемирной ассамблее CIOFF в городе Арекипа (Перу). Из-за пандемии коронавируса фестиваль был отложен на год.

Хроника коронавируса. Июль.

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Башкирия Фольклориада коронавирус Радий Хабиров Москва Гжель Роспотребнадзор Манижа Уфа

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