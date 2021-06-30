Повторная вакцинация от коронавируса стартовала в РФ

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В регионах РФ началась повторная вакцинация от коронавирусной инфекции и вакцинация перенесших заболевание в соответствии с утвержденными временными рекомендациями Минздрава, сообщила в среду пресс-служба министерства.

Повторная вакцинация в России будет производиться через шесть месяцев после первичной, пока уровень коллективного иммунитета не будет достигнут, говорится в сообщении.

"Такой "экстренный" порядок вакцинации от COVID-19 по эпидемиологическим показаниям, в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), будет действовать до достижения РФ уровня коллективного иммунитета в 60% от численности взрослого населения, соответствующие временные рекомендации утверждены Минздравом и разосланы по регионам", - передает пресс-служба.

Также при режиме "экстренной" вакцинации первичную прививку следует получать через шесть месяцев после перенесенного заболевания коронавирусом.

После достижения Россией уровня коллективного иммунитета вакцинация должна осуществляться в "рутинном" плановом порядке - повторно прививаться в этом случае нужно будет спустя 12 месяцев после первой прививки. При этом при желании россияне смогут повторно привиться и через шесть месяцев, отмечается в сообщении.

При этом по решению главного санитарного врача РФ или главного санитарного врача субъекта РФ на подведомственной ему территории "экстренный" порядок вакцинации может быть введен снова.

Повторная вакцинация от COVID-19 может производиться любым из зарегистрированных в России препаратов, также заявили в министерстве.

При этом для повторной вакцинации не нужно проходить анализ на наличие антител к коронавирусу - в соответствии с позицией ВОЗ она будет проводиться вне зависимости от их наличия и количества.

"Это связано с тем, что в настоящий момент не существует утвержденного маркера (определенного защитного уровня антител), который бы надежно предсказывал профилактическую эффективность вакцин. Работы по установлению такого параметра находятся в стадии исследований и пока не приняты, в том числе ВОЗ", - поясняется в сообщении Минздрава.

При этом в случае проявления нежелательных реакций организма на первичную вакцину и при согласии пациента препарат для повторной прививки может быть заменен на другой.

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