Шукшинский фестиваль на Алтае перенесут с июля на сентябрь

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Шукшинский фестиваль "Шукшинские дни на Алтае", который традиционно проходит в Алтайском крае в июле, будет перенесен на конец сентября - начало октября, сообщила министр культуры края Елена Безрукова.

"Ближе к этим датам мы еще раз посмотрим обстановку, для того, чтобы окончательно их утвердить", - уточнила она.

"Мы планируем сохранить формат литературных встреч и встреч с актерами, которые приедут, все форматы музейных мероприятий, а также открытие, которое пройдет в Барнауле, и закрытие, которое в этом году мы планируем сделать на закрытой площадке в Бийске", - сказала министр.

Уличные мероприятия фестиваля в 2021 году не состоятся - это программы на горе Пикет в родном селе Василия Шукшина Сростки, программа у памятника писателю в Барнауле, а также народные гулянья.

"От этих мероприятий мы откажемся, но большую часть мероприятий на закрытых площадках мы проведем в указанные даты", - отметила Безрукова.

В программу фестиваля в 2021 году вошли 13 фильмов, в том числе и фильм "Земля Эльзы", который частично снимался на Алтае.