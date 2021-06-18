Музыкальный фестиваль "Дикая мята" отменили из-за COVID-19

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Тульской области отменили все массовые мероприятия, в том числе и музыкальный фестиваль "Дикая мята", который должен был начаться 18 июня.

"Сообщаем, что в полночь мы получили приказ о том, что все массовые мероприятия в Тульской области отменены, включая фестиваль "Дикая Мята". Если вы еще не выехали на фестиваль — не приезжайте. Сейчас мы собираем экстренный штаб, чтобы решить все вопросы, связанные с отменой мероприятия",— говорится на странице фестиваля в Facebook.

На мероприятие было продано 12,5 тыс. билетов. Фестиваль должен был пройти в селе Бунырево с 18 по 20 июня.

Ранее сообщалось, что рок-фестиваль "Нашествие" перенесли на 2022 год по требованию Роспотребнадзора Московской области. Новые даты фестиваля – 29-31 июля 2022 года. Автоматизированный сервис по возврату билетов будет запущен 25 июня.