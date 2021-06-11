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Фестиваль "Нашествие" перенесли на 2022 год

Фестиваль "Нашествие" перенесли на 2022 год
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Рок-фестиваль "Нашествие", который должен был пройти в подмосковном Серпухове с 30 июля по 1 августа, перенесен на 2022 год по требованию Роспотребнадзора Московской области. Об этом сообщается на официальном сайте организаторов мероприятия.

"Динамика роста заболеваемости такова, что Роспотребнадзор по Московской области вынес решение о невозможности проведения "Нашествия" в июле-августе 2021 года. Поэтому, оргкомитет фестиваля "Нашествие" совместно с правительством Московской области сообщают о переносе фестиваля на следующий год", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора Московской области Натальи Виртуозовой.

Новые даты фестиваля – 29-31 июля 2022 года. Уточняется, что местом проведения фестиваля будет Серпухов.

25 июня будет запущен автоматизированный сервис по возврату билетов, их переоформлению на следующий год или смене владельца билетов – в зависимости от выбора их владельцев.

"Нашествие" – фестиваль мультиформатной музыки под открытым небом. Впервые был проведен в декабре 1999 года в ДК имени Горбунова. Затем несколько лет проводился на ипподроме в Раменском (Московская область). С 2004 года проводился в Тверской области: сначала – в поселке Эммаус (Калининский район), а позднее – в сельском поселении Большое Завидово (Конаковский район). В 2021 году музыкальный фестиваль должен был впервые в своей истории пройти в Серпухове.

Нашествие Московская область Серпухов

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