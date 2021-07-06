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Виктор Сухоруков уволился из театра имени Моссовета

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Народный артист РФ Виктор Сухоруков принял решение уйти из театра имени Моссовета, сообщил "Интерфаксу" худрук театра Евгений Марчелли.

"Да, он ушел в конце июня, он забрал трудовую книжку, а заявление написал в мае. Мы с ним разговаривали на эту тему, он мне сказал, что это его продуманное, серьезное, запланированное решение, не связанное с эмоциональным срывом или какими-то обидами", - сказал Марчелли.

По его словам, Сухоруков принял решение побыть "свободным артистом".

Сухоруков был занят в нескольких спектаклях в театре, поэтому сейчас будут вноситься изменения в репертуар.

Виктор Сухоруков - российский актер театра, кино и дубляжа. Известен по ролям в фильмах "Брат", "Сказ про Федота-стрельца", "Театральный роман", "Искупление", "Физрук", "Рай", "Годунов" и другие.

Виктор Сухоруков

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