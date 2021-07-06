Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:07Заразились
на 06.07В России 5 658 672+23 378В мире 184 148 930+367 099

В театрах имени Моссовета и "Модерн" сменился директор

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Новым директором театра имени Моссовета назначен Алексей Черепнев, ранее занимавший аналогичную должность в театре "Модерн", сообщил "Интерфаксу" художественный руководитель театра Евгений Марчелли.

"Валентина Тихоновна (Панфилова, экс-директор театра) остается в театре, с ней подписан контракт, она будет занимать должность советника театра на время передачи дел. А должность директора занял Алексей Черепнев", - сказал Марчелли.

В свою очередь худрук театра "Модерн" Юрий Грымов сообщил агентству, что пока театр продолжает поиск нового директора.

"Я провожу всевозможные собеседования, Алексей пошел в Моссовет, я рад за него. Я в поисках молодого, свежего и интересного директора, потому что театр это дело молодых людей и новых идей", - сказал Грымов.

театр имени Моссовета театр Модерн

Новости
Умершие знаменитости

Умер композитор и мастер игры на дудуке Дживан Гаспарян

Умер композитор и мастер игры на дудуке Дживан Гаспарян

Система QR-кодов может появиться в театрах Москвы в рамках эксперимента

Система QR-кодов может появиться в театрах Москвы в рамках эксперимента

Международный Каннский кинофестиваль открывается во Франции

Международный Каннский кинофестиваль открывается во Франции
Умершие знаменитости

Умер кинорежиссер Владимир Меньшов

Умер кинорежиссер Владимир Меньшов
Пандемия коронавируса

Заболевший COVID-19 Петр Мамонов пятые сутки находится на ИВЛ

Пандемия коронавируса

На концерте Билана в Петербурге выявили нарушения COVID-ограничений

На концерте Билана в Петербурге выявили нарушения COVID-ограничений
Умершие знаменитости

Умер худрук театра "Ромэн" Николай Сличенко

Пандемия коронавируса

Заразившийся коронавирусом Петр Мамонов попал в реанимацию

Заразившийся коронавирусом Петр Мамонов попал в реанимацию
Пандемия коронавируса

Вера Алентова попала в больницу

Земфира подала в суд на назвавшего ее наркоманкой писателя Гришковца

Земфира подала в суд на назвавшего ее наркоманкой писателя Гришковца
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');