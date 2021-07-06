В театрах имени Моссовета и "Модерн" сменился директор

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Новым директором театра имени Моссовета назначен Алексей Черепнев, ранее занимавший аналогичную должность в театре "Модерн", сообщил "Интерфаксу" художественный руководитель театра Евгений Марчелли.

"Валентина Тихоновна (Панфилова, экс-директор театра) остается в театре, с ней подписан контракт, она будет занимать должность советника театра на время передачи дел. А должность директора занял Алексей Черепнев", - сказал Марчелли.

В свою очередь худрук театра "Модерн" Юрий Грымов сообщил агентству, что пока театр продолжает поиск нового директора.

"Я провожу всевозможные собеседования, Алексей пошел в Моссовет, я рад за него. Я в поисках молодого, свежего и интересного директора, потому что театр это дело молодых людей и новых идей", - сказал Грымов.