Несколько музеев Москвы ввели систему посещения по QR-кодам
Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Попасть в музей-заповедник "Царицыно", музей-усадьбу Кусково и Музей космонавтики с 7 июля можно только по QR-коду.
"Царицыно" становится COVID-free. С 7 июля для входа в музей необходим QR-код о вакцинации или справка о ПЦР-тесте. Билеты по-прежнему продаются только онлайн", - говорится в сообщении на сайте музея.
Аналогичное сообщение о введении системы QR-кодов со среды появились на сайтах музея-усадьбы Кусково и Музея космонавтики.
В государственном музее им. А.С.Пушкина "Интерфаксу" сообщили, что система QR-кодов в музее не вводится.
Также без QR-кодов можно попасть в усадьбу Коломенское и в ММОМА - Московский музей современного искусства.