Несколько музеев Москвы ввели систему посещения по QR-кодам

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Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Попасть в музей-заповедник "Царицыно", музей-усадьбу Кусково и Музей космонавтики с 7 июля можно только по QR-коду.

"Царицыно" становится COVID-free. С 7 июля для входа в музей необходим QR-код о вакцинации или справка о ПЦР-тесте. Билеты по-прежнему продаются только онлайн", - говорится в сообщении на сайте музея.

Аналогичное сообщение о введении системы QR-кодов со среды появились на сайтах музея-усадьбы Кусково и Музея космонавтики.

В государственном музее им. А.С.Пушкина "Интерфаксу" сообщили, что система QR-кодов в музее не вводится.

Также без QR-кодов можно попасть в усадьбу Коломенское и в ММОМА - Московский музей современного искусства.