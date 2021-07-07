В Москве за сутки от COVID привили рекордные 105 тысяч человек

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин открыл один из крупнейших в мире центров вакцинации в Лужниках, сообщив, что за прошедшие сутки первым и вторым компонентом вакцины были привиты 105 тысяч человек.

"Главная спортивная арена страны тоже вступила в борьбу с пандемией, с COVID. Количество людей, которые вакцинируются в Москве, нарастает с каждым днем. За прошедшие сутки было вакцинировано первым и вторым компонентом 105 тысяч, это астрономическая сумма", - заявил Собянин.

По его словам, "конечно, это требует ввода дополнительных мощностей".

"Буквально недавно мы протестировали вакцинацию мигрантов, открыли два пункта вакцинации в Сахарово и в "Садоводе", общей мощностью около четырех тысяч человек в сутки, это оказалось крайне мало, и услуга очень востребована. Поэтому сегодня мы открываем центр вакцинации, я думаю, что это один из крупнейших в мире, общая мощность его составляет около 15 тысяч человек в сутки, это в два с половиной раза больше, чем мы открыли в Гостином дворе", - сказал Собянин.

Он отметил, что в Лужниках будут в основном прививать мигрантов, но не будет отказано никому из москвичей.

"Если раньше мы прививали мигрантов организованно, только через предприятия и организации, то сегодня мы приглашаем всех желающих в этот прекрасный центр, который оборудован и возможностью оплатить вакцину, если это мигранты, плюс пройти первичный осмотр у врача и получить вакцинацию. Так что добро пожаловать в "Лужники", - добавил Собянин.

Пресс-служба мэра и правительства столицы сообщила в среду, что первый компонент вакцины от COVID-19 в Москве получили 3,1 млн жителей, оба компонента - более 1,8 млн человек.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки в Москве был выявлен 5 621 случай COVID-19, скончались 104 человека. Выздоровели за сутки 6 488 жителей столицы.

За все время пандемии в российской столице зафиксировали 1 млн 405 тыс. 451 случай COVID-19, количество умерших достигло 23 219. В общей сложности коронавирус смогли победить 1 млн 200 тыс. 695 москвичей.

Ситуация с COVID-19 осложнилась в столице в июне. Суточная заболеваемость вернулась сначала к значениям января 2021 года, затем - декабря 2020 года. После этого в Москве последовательно зафиксировали два максимума суточной заболеваемости инфекцией за все время пандемии - более 9 тысяч случаев.