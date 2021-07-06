Система QR-кодов может появиться в театрах Москвы в рамках эксперимента

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В московских театрах со следующего сезона могут в рамках эксперимента ввести систему QR-кодов, когда на определенные спектакли будут пускать только зрителей, прошедших вакцинацию или переболевших COVID-19, а также тех, кто сдал ПЦР-тест.

Как сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер такая возможность сейчас обсуждается. "Мы сами поднимали этот вопрос, просили, можно ли при QR-кодах продавать полный зал. И вроде бы нам руководство (департамент культуры Москвы) идет навстречу, и я думаю, что с нового сезона мы сможем экспериментально начать с сентября-октября это уже пробовать делать", - сказал Варшавер.

Он отметил, что система QR-кодов может быть введена только на отдельные спектакли, "на весь репертуар это делать преждевременно".

В свою очередь в других столичных театрах пока не располагают такой информацией и не смогли подтвердить агентству возможность введения QR-кодов при посещении спектаклей.

При этом "Студия театрального искусства" сообщает, что вход в театр возможен только при предъявлении действительного QR-кода и документа, удостоверяющего личность, однако на главной странице сайта и при покупке билетов эта информация уже не показывается. Кроме того, Большой театр будет пускать на спектакли Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана, которые состоятся в ГАБТ с 27 июля по 1 августа, только при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и QR-кода (электронной версии сертификата).