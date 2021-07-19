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Кинофестиваль "Дух огня" в Югре перенесли на 2022 год

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Проведение XIX международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня", который должен был состояться в Ханты-Мансийске в августе, вновь перенесено из-за пандемии.

Фестиваль теперь планируется провести 22-28 февраля 2022 года. "При этом сразу состоятся два фестиваля – XIX и ХХ "Дух огня", сообщает департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа - Югра.

Вице-президент фестиваля Мария Зверева уточнила, что программа XIX фестиваля сформирована полностью. Однако, по ее словам, не все участники смогли бы приехать в Россию из-за эпидемиологической ситуации в мире.

"В отношении XIX фестиваля завершена работа, в том числе определены участники конкурса сценарных проектов среди участников из стран Арктического совета. Это новое творческое направление в программе фестиваля. Для участия в нем поступило больше 30 заявок", - цитирует департамент губернатора Югры Наталью Комарову.

В сообщении уточняется, что с 1 сентября по 15 октября пройдет дополнительный отбор фильмов для XIX фестиваля. Отбор фильмов для ХХ фестиваля запланирован на 1 октября - 30 декабря.

Как сообщалось, в текущем году XIX международный фестиваль кинематографических дебютов "Дух огня" уже переносили из-за эпидемической ситуации. Ранее фестиваль был запланирован на 11-16 марта, позже его перенесли на 20-23 августа.

Фестиваль должен был пройти в очном и дистанционном форматах. Основную тему открытого конкурса микрофильмов по традиции выбрали путем народного голосования. Наибольшее количество голосов было отдано за тему "Человек. Поступок. Жизнь".

Губернатор Югры Наталья Комарова предложила объявить в программе кинофестиваля этого года конкурс дебютных сценариев для участников из стран-членов Арктического совета. Три победителя получат в качестве приза грант на съемки кинофильма по их сценарию.

XVIII фестиваль кинематографических дебютов "Дух огня" прошел 5-9 марта 2020 года в Югре. На площадках было организовано более 400 показов, в культурной программе приняли участие более 15 тыс. человек.

Югра ХМАО Дух Огня коронавирус

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