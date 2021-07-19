Фестиваль "Осада Азова" отменили из-за коронавируса

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В Ростовской области второй год подряд из-за коронавируса отменяют всероссийский фестиваль военно-исторических клубов "Осада Азова", сообщила пресс-служба Азовского историко-археологического и палеонтологического музея-заповедника.

"В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой фестиваль "Осада Азова", который был запланирован на 7 августа, не состоится", - предупредили в музее.

Всероссийский фестиваль "Осада Азова" - театрализованная реконструкция сражения за Азовскую крепость между донскими казаками и турками Османской империи 1641 года. Он проходит на валах Азовской крепости с 2004 года.