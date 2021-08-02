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На "Пушкинскую карту" для молодежи выделят 4 млрд рублей

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Правительство 2 августа выделит четыре млрд рублей на первый этап программы "Пушкинская карта" по расширению доступа молодежи к культурным мероприятиям, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, воспользоваться "Пушкинской картой" смогут почти 13 млн молодых россиян. В Минкультуры их количество на первом этапе оценивали в 1 млн человек.

О запуске программы с 1 сентября на "прямой линии" объявил президент Владимир Путин.

Мишустин напомнил, что президент поручил правительству разработать механизм, который поможет каждому желающему в возрасте от 14 до 22 лет покупать билеты в российские театры, музеи, галереи за государственный счет.

"В этом году номинал карты составит три тысячи рублей. На первых порах в программу войдут более 800 государственных и частных организаций культуры, их количество будет расти из месяца в месяц. Действовать "Пушкинская карта" станет на территории всей страны без ограничений. Подать заявку на оформление карты можно будет с первого сентября в личном кабинете на портале государственных услуг. Уверен, что эта мера социальной поддержки не только позволит миллионам молодых людей приобщиться к культурным ценностям, но и придаст новый импульс всей отрасли", - сказал премьер.

30 июня Путин рассказал о запуске "Пушкинской карты", по которой молодые люди смогут посетить культурные учреждения и мероприятия, как у себя в регионе, "так и добраться до Большого театра".

В Минкультуры уточнили, что в 2021 году карту протестируют с суммой 3000 рублей, а со следующего года на нее будут зачислять 5000 рублей.

Купить билеты можно будет в электронном приложении, где также будет выкладываться афиша событий, анонсы специальных акций и интерактивные проекты. Дополнительно весь репертуар и планы выставок учреждений культуры будут размещены на портале Культура.рф.

Пушкинская карта Михаил Мишустин Владимир Путин Минкультуры

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