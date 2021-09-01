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В России заработает "Пушкинская карта"

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Программа популяризации культурных мероприятий "Пушкинская карта" заработает с 1 сентября, ее обладатели смогут посетить более 7 тысяч мероприятий.

КультураСемь тысяч культурных мероприятий включили в программу "Пушкинская карта"Читать подробнее

Программа, созданная по инициативе президента РФ, распространяется на молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. Всего, как ожидается, в ней смогут принять участие 13 млн человек. По карте они смогут приобретать билеты в театры, музеи и концертные залы за государственный счет. Каждому участнику программы будет подарена "Пушкинская карта" номиналом 5 тысяч рублей на календарный год, в 2021 году в рамках пилотного проекта эта сумма составит 3 тысячи рублей, потратить эти средства на билеты нужно до 31 декабря.

Всего заявки на участие в программе пока подали более 1,3 тыс. учреждений культуры, в которых для обладателей "Пушкинской карты" будет доступно более 7 тыс. мероприятий. С помощью карты можно будет посетить театры, музеи, консерватории и филармонии, а также библиотеки, при этом в программу не вошли кинотеатры и цирки.

Перед включением в программу все мероприятий проходят модерацию экспертными советами, в которые вошли как представители культуры, так и родители детей.

Получить "Пушкинскую карту" можно будет на портале "Госуслуг". Кроме того, с 31 августа Минцифры РФ запустило приложение "Госуслуги.Культура", оно доступно для скачивания для смартфонов как на платформе IOS, так и - Android. Для тех, кто не сможет получить виртуальную карту, будет организована возможность получения обычной карты в отделении "Почта. Банка".

Как ранее отмечала вице-премьер Татьяна Голикова, средства, которые поступят на карту, можно будет потратить только на культуру - картой нельзя будет расплатиться в магазине или приобрести с ее помощью какую-то услугу. Самостоятельно пополнить баланс карты также будет нельзя.

Минкультуры РФ

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