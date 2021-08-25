В Новгороде на Рюриковом городище нашли основание крепости IX века

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В Великом Новгороде на Рюриковом городище нашли основание деревянной крепости IX века из 12-метровых дубовых бревен, сообщили в пресс-службе Новгородского госмузея-заповедника.

Фрагменты укреплений, датированные серединой или концом IX века, сохранились благодаря качеству древесины и высокой увлажненности почвы.

Открытие совершили сотрудники Санкт-Петербургского института материальной культуры РАН.

По мнению археолога Ивана Еремеева, варяжская крепость была построена на Волхове в IX веке на месте, где до того находилось укрепление ильменских славян. Военно-торговое скандинавское поселение окружали ров и вал. Высота песчаного вала составляла около шести метров, ширина - около 20. Чтобы песок не осыпался в ров, его помещали в деревянные городни. Венчали вал крепостные сооружения с боевым ходом.

Считается, что Рюриково городище в древности было резиденцией новгородских князей. Его появление считается точкой отсчета 1162-летней истории Великого Новгорода. В 2012 году на Городище установили почти 40-тонный памятный знак "Княжий камень". Там до сих пор продолжаются раскопки.