Взрыв в Нижнем Новгороде произошел из-за попытки распилить газовый баллон

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Газовоздушная смесь взорвалась в доме на улице Светлоярской в Нижнем Новгороде из-за неосторожного обращения с газовым баллоном, заявил губернатор региона Глеб Никитин.

"Мужчина принес домой старый газовый баллон и пытался его распилить", - написал он в инстаграме.

"Причинами взрыва не является взрыв бытового газа в классическом его понимании в результате халатного оказания услуг. Это взрыв по результатам неосторожного обращения с баллоном. По большому счету, причинение вреда здоровью вреда по неосторожности. По сути, это человеческий фактор... У меня сомнений нет по поводу того, что стало причиной этого эпизода", - сказал губернатор журналистам в пятницу.

Никитин отметил, что поврежден один подъезд дома, в котором находится 12 квартир и живут 26 человек. Требуется его расселение.

"Остальные подъезды дома, уже подтверждено экспертизой, не пострадали. Мы окажем помощь всем жильцам этого дома - на временное размещение, компенсировать затраты на съем жилья, где это потребуется. Временное размещение будет организовано в гостинице на площадях завода "Красное Сормово". По решению комиссии по ЧС будет оказана матпомощь тем, кто получил вред здоровью. У кого материальный ущерб - будет оказана помощь по линии города", - добавил Никитин.

По словам губернатора, в течение выходных будут проведены противоаварийные работы, после чего жильцам подъезда задут забрать вещи.

Сотрудники МЧС проводят обследование дома после взрыва и работы по укреплению несущих стен и конструкций дома.

Взрыв и трое пострадавших

Рано утром 2 июля в квартире на первом этаже трехэтажного кирпичного жилого дома по ул. Светлоярская Сормовского района произошел взрыв газа, конструкции здания были частично повреждены. Пострадали трое мужчин 1977, 1951 и 1980 годов рождения, их госпитализировали, у двух из них - ожоги I-III степени.

После инцидента на торце дома, где находятся несущие конструкции, появилась трещина. Из дома эвакуирован 61 житель, в том числе девять детей.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Информированный источник уточнял "Интерфаксу", что основной причиной взрыва газа и разрушения конструкций в доме рассматривается утечка из газового баллона, его нашли на месте.

Местные СМИ со ссылкой на очевидцев и местных жителей сообщают, что хозяин квартиры, где произошел взрыв, нигде не работал, ранее был судим. По их данным, он занимался сбором макулатуры и металла, злоупотреблял алкоголем.