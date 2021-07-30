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В Великом Новгороде нашли берестяную грамоту XII-XIII веков

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В историческом центре Великого Новгорода, неподалеку от Знаменского собора ученые в пятницу нашли древнейшую из обнаруженных в этом году берестяных грамот, сообщили в Новгородской экспедиции Института археологии РАН. Ее нашли в культурном слое рубежа XII-XIII веков.

Грамота сохранилась почти целиком. Она нуждается в реставрации.

Эта береста стала третьей аналогичной находкой нынешнего сезона раскопок. Ранее рядом со Знаменским собором археологи обнаружили две грамоты, которые предварительно датировали XIV веком.

Первую берестяную грамоту в Новгороде нашли 26 июля 1951 года. Всего их обнаружили 1138. По оценке академика Валентина Янина, новгородский культурный слой хранит еще около 20 тысяч грамот.

26 июля в Новгороде отметили 70-й День бересты. В пресс-службе Новгородского государственного музея-заповедника (ГМЗ) тогда рассказали, что его отпраздновали вживую, "у памятного знака собрались археологи, историки, лингвисты, музейщики, краеведы, представители общественных организаций и учащейся молодежи". В 2020 году праздник отмечали онлайн из-за коронавируса.

По совпадению к празднику у Знаменского собора в Великом Новгороде нашли еще одну древнюю бересту. В отличие от прежних это "послание из прошлого" было скреплено печатью, отметили в ГМЗ.

Новгород Валентин Янин Институт археологии РАН День бересты Новгородский ГМЗ

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