Семь тысяч культурных мероприятий включили в программу "Пушкинская карта"

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В проекте "Пушкинская карта", позволяющем молодежи от 14 до 22 лет покупать билеты в театры и музеи за счет государства, принимает участие более 1,3 тысячи учреждений культуры, и их число будет увеличиваться, сообщила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова.

"1353 учреждения культуры на данный момент (принимают участие в программе "Пушкинская карта"), на сегодня, 7051 мероприятие предоставлено этими учреждениями. Но их будет больше", - сказала Любимова на презентации "Пушкинской карты".

Она отметила, что все мероприятия до включения в программу, проходят модерацию экспертным советом.

Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что в программу не включены кинотеатры, так как пока у них нет такой необходимости в поддержке, а также из-за того, что в их репертуаре представлено не очень большое количество отечественного кино.

Приложение "Госуслуги.Культура" для участия в программе "Пушкинская карта" по посещению театров и музеев появится в AppStore и GooglePlay 31 августа, сообщил министр цифрового развития, связи и коммуникаций Максут Шадаев.

"Чтобы выпустить себе "Пушкинскую карту" нужно иметь подтверждённую учётную запись на Госуслугах", - сказал он, отметив, что уже больше 7 млн пользователей из 13 млн человек, которые, как ожидается, примут участие в программе, имеют такую подтвержденную учетную запись.

"Автоматически будет выпускаться виртуальная банковская карта, куда будут зачислены 3 тыс. рублей", - сказал министр. Если учетной записи на госуслугах нет, то ее можно быстро и просто получить через стандартные банковские приложения, в МФЦ, сказал Шадаев. "Мы думаем, как дальше упростить регистрацию, использовать биометрическую идентификацию, возможно, использовать учетные записи родителям для детей", - сказал глава Минцифры.

Пока "Пушкинская карта" выпускается только Почта Банком, но в перспективе количество партнеров может увеличится, добавил он.

"Пушкинская карта" - специальная банковская карта для популяризации культурных мероприятий, которой можно будет расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия. Подать заявку на оформление карты можно будет с 1 сентября в личном кабинете на портале госуслуг.

Эта программа была создана по инициативе президента РФ. С ее помощью молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут приобретать билеты в театры, музеи и концертные залы за государственный счет.

Предполагается, что каждый участник программы получит на "Пушкинскую карту" 5000 рублей на календарный год, в 2021 году в рамках пилотного проекта эта сумма составит 3000 рублей. Эти деньги можно будет потратить на билеты в федеральные, региональные и частные учреждения культуры. Программа заработает 1 сентября.