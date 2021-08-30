Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Семь тысяч культурных мероприятий включили в программу "Пушкинская карта"

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В проекте "Пушкинская карта", позволяющем молодежи от 14 до 22 лет покупать билеты в театры и музеи за счет государства, принимает участие более 1,3 тысячи учреждений культуры, и их число будет увеличиваться, сообщила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова.

"1353 учреждения культуры на данный момент (принимают участие в программе "Пушкинская карта"), на сегодня, 7051 мероприятие предоставлено этими учреждениями. Но их будет больше", - сказала Любимова на презентации "Пушкинской карты".

Она отметила, что все мероприятия до включения в программу, проходят модерацию экспертным советом.

Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что в программу не включены кинотеатры, так как пока у них нет такой необходимости в поддержке, а также из-за того, что в их репертуаре представлено не очень большое количество отечественного кино.

КультураПутин рассказал о молодежной программе "Пушкинская карта"Читать подробнее

Приложение "Госуслуги.Культура" для участия в программе "Пушкинская карта" по посещению театров и музеев появится в AppStore и GooglePlay 31 августа, сообщил министр цифрового развития, связи и коммуникаций Максут Шадаев.

"Чтобы выпустить себе "Пушкинскую карту" нужно иметь подтверждённую учётную запись на Госуслугах", - сказал он, отметив, что уже больше 7 млн пользователей из 13 млн человек, которые, как ожидается, примут участие в программе, имеют такую подтвержденную учетную запись.

"Автоматически будет выпускаться виртуальная банковская карта, куда будут зачислены 3 тыс. рублей", - сказал министр. Если учетной записи на госуслугах нет, то ее можно быстро и просто получить через стандартные банковские приложения, в МФЦ, сказал Шадаев. "Мы думаем, как дальше упростить регистрацию, использовать биометрическую идентификацию, возможно, использовать учетные записи родителям для детей", - сказал глава Минцифры.

Пока "Пушкинская карта" выпускается только Почта Банком, но в перспективе количество партнеров может увеличится, добавил он.

"Пушкинская карта" - специальная банковская карта для популяризации культурных мероприятий, которой можно будет расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия. Подать заявку на оформление карты можно будет с 1 сентября в личном кабинете на портале госуслуг.

Эта программа была создана по инициативе президента РФ. С ее помощью молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут приобретать билеты в театры, музеи и концертные залы за государственный счет.

Предполагается, что каждый участник программы получит на "Пушкинскую карту" 5000 рублей на календарный год, в 2021 году в рамках пилотного проекта эта сумма составит 3000 рублей. Эти деньги можно будет потратить на билеты в федеральные, региональные и частные учреждения культуры. Программа заработает 1 сентября.

Минкультуры РФ

Новости по теме

Новости

Организаторы фестиваля в Твери c участием Линдеманна изменят формат мероприятия

Организаторы фестиваля в Твери c участием Линдеманна изменят формат мероприятия

В отношении продюсера солиста Rammstein завели административное дело

Солисту Rammstein выписали предписание по поводу антиковидных мер

Российские силовики пришли в гостиничный номер к Тиллю Линдеманну

Российские силовики пришли в гостиничный номер к Тиллю Линдеманну

Один из основателей группы "Смысловые галлюцинации" находится в коме

Анимационная отрасль в России просит снизить для нее налоги

Актриса Екатерина Васильева стала монахиней

Народный артист России Иван Краско госпитализирован с инсультом

Народный артист России Иван Краско госпитализирован с инсультом
Умершие знаменитости

Скончался барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс

Скончался барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс

Конфликтом в театре Ермоловой займется Общественный совет при Минкультуры

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');