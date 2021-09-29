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Театр "Ромэн" ввел двухнедельный карантин

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Московский театр "Ромэн" отменил спектакли с 29 сентября по 10 октября и объявил двухнедельный карантин из-за коронавируса, сообщили в пресс-службе театра.

"Делаем это, заботясь о наших артистах и вашем здоровье. Надеемся, что вы отнесетесь к этому с пониманием. Будем ждать вас на спектакли с 14 октября", - добавили в театре.

Театры Москвы закрылись весной 2020 года из-за пандемии. Затем им разрешили возобновить работу в ограниченном режиме, с частичной заполненностью залов. Осенью 2020 года театры периодически снова закрывались на карантин из-за заражения сотрудников коронавирусом.

В январе 2021 года власти Москвы разрешили театрам увеличить заполняемость залов до 50%. Летом, на фоне очередного всплеска заболеваемости, обсуждалась возможность переводить театры и музеи на работу по QR-кодам, когда в эти учреждения пускали бы только зрителей, недавно привитых, недавно переболевших или имеющих отрицательный результат ПЦР-теста.

Хроника 09 января 2020 года – 29 сентября 2021 годаПандемия коронавируса
Москва Ромэн коронавирус

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