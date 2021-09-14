"Современник" вернул в афишу на октябрь спектакль "Первый хлеб"
В театре подчеркнули, что даты показа пока предварительные
Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Спектакль "Первый хлеб" польского режиссера Бениамина Коца с актрисой Лией Ахеджаковой в главной роли, на которой жаловались общественники, вновь появился в афише театра "Современник".
Показы постановки состоятся 3 и 4 октября. При этом, как сообщили "Интерфаксу" в театре, пока окончательное решение о том, будет ли показана постановка и когда, руководством театра не принято, а афиша на октябрь - предварительная.
В начале августа глава следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин взял на контроль проверку жалобы на спектакль "Первый Хлеб". В середине июля общероссийская организация "Офицеры России" обратилась в Генеральную прокуратуру и мэрию Москвы с просьбой дать оценку спектаклю.
Возмущение общественников вызвал монолог Ахеджаковой, героиня которой на кладбище в состоянии алкогольного опьянения обращается, в том числе с использованием ненормативной лексики, к Герою Советского Союза ветерану Великой Отечественной войны С.Фумкину (вымышленный персонаж), похороненному рядом с ее мужем.
Позже спектакль пропал из афиши театра.