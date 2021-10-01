"Современник" покажет десять премьер в новом сезоне

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - "Современник" открывает 66-й сезон, который будет посвящен повседневности простого человека, театр планирует десять премьер на своих двух сценах, заявил заявил на сборе труппы художественный руководитель театра Виктор Рыжаков.

Открытие сезона состоялось в день рождения создателя и первого худрука "Современника" Олега Ефремова. В честь этого 1 октября театр покажет спектакль "Вечно живые. История в лицах", созданный к 65-летнему юбилею театра.

Пять премьер будут представлены на основной сцене театра. В частности, это постановка "203-205" режиссера Александра Жигалкина по пьесе Нила Саймона "Калифорнийская сюита". В конце ноября будет спектакль "Птица Феликс" по пьесе драматурга Михаила Чевеги режиссера-постановщика, хореографа Олега Глушкова.

Рыжаков с писателем и фотографом Юрием Ростом в январе 2022 года представят спектакль "Рост в полный рост". "Это история о его великой творческой жизни, которая перерастает в историю нашей страны", - объяснил Рыжаков.

На февраль 2022 года запланирована премьера спектакля "Интуиция" - идея и постановка Константина Хабенского по тексту российского писателя Александра Цыпкина. В июле 2022 года планируется спектакль "Шекспир" режиссёра из Венгрии Атиллы Виднянского младшего.

На "Другой сцене" театра состоятся премьеры: "Рассказ о семи повешенных" - постановка Ивана Комарова по повести Леонида Андреева; "Алдар" режиссера Никиты Бетехина; спектакль "Black and Simpson", в которым сыграет актер Никита Ефремов; проект-посвящение Галине Волчек "Пять вечеров", а также "Превращение" по повести Франца Кафки.

По словам Рыжакова, также в новом сезоне запланированы гастроли театра в Таллин, Хабаровск, Санкт-Петербург и ответные гастроли в феврале 2022 года в Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова (БДТ).

Спектакль "Первый хлеб" польского режиссера Бениамина Коца Лией Ахеджаковой в главной роли останется в репертуаре театра в новом сезоне, ближайшие показы состоятся 3 и 4 октября, сказал также Рыжаков. Летом 2021 году постановка вызвала возмущение "Офицеров России", которые пожаловались в Генпрокуратуру и мэрию Москвы. Активистам не понравилась сцена, в которой героиня Ахеджаковой на кладбище пьяная обращается с ненормативной лексикой к вымышленному герою войны, который там похоронен.

После этих жалоб монолог Ахеджаковой был скорректирован, а затем спектакль пропал с афиши театра.