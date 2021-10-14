Медного всадника отреставрируют к 350-летию Петра I

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В Петербурге решили отреставрировать памятник Петру Первому работы Этьена Мориса Фальконе и Мари Колло, сообщила пресс-служба Музея городской скульптуры. Работы проводят к 350-летию со дня рождения императора.

Хотя специалисты считают, что бронзовая скульптура находится в удовлетворительном состоянии, после дорасчистки ее проверят на проявления "бронзовой болезни". Также будут расчищены швы постамента, их загерметизируют и приведут "Гром-камень" в целостное историческое состояние.

Будут также отреставрированы отмостки. Специалисты заменят или исправят поврежденные детали.

В последний раз памятник обследовали 45 лет назад. В 1976 году в ходе последней реставрации на опорных ногах коня были обнаружены трещины.

Сейчас скульптуру закрывают лесами. Реставрацию завершат до конца 2021 года.

Торжества по случаю 350-летия со дня рождения Петра I пройдут в 2022 году.

Первый скульптурный монумент в Петербурге и вообще в России был торжественно открыт на Сенатской площади 7 августа 1782 года. Он отлит из бронзы, статуя высотой 10,4 м находится на гранитном основании, материалом для которого послужил природный камень.