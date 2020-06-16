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Скульптуру коня на Аничковом мосту в июне повреждали дважды

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Петербургские реставраторы заметили повреждение одной из конных скульптур на Аничковом мосту еще в начале июня, оно стало результатом вандализма. Инцидент 14 июня, когда на статую, по словам очевидцев, залезли, чтобы выпить там пива, усугубил повреждение, сообщили в пресс-службе музея городской скульптуры.

В понедельник в ГУ МВД Петербурга и Ленобласти сообщили, что проверяют жалобу от очевидца о том, что одну из скульптур Клодта на мосту через Фонтанку повредили вандалы. В СМИ и соцсетях появились фотографии оборванного повода, который держит укротитель.

Реставраторы повторно осмотрели скульптуру в понедельник вечером и отметили, что повреждение повода - старое, но усугубилось из-за нового инцидента.

"Скульптуре в целом требуется небольшая реставрация. Это не единственное повреждение, у нее есть и проблемы в плане устойчивости. Она не рухнет и не разрушится, но повреждения требуют внимания. Сегодня под наблюдением две из четырех скульптур коней, но в связи с последними событиями на очереди скульптура, ближайшая к Гостиному двору", - сказал представитель музея.

По его словам, по группе составлено реставрационное задание. Сроки его исполнения будут зависеть от того, когда на него найдутся деньги.

Петербург Аничков мост Фонтанка Петр Клодт МВД

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