Поиск
AНачало в 16:15Россия РоссияДания ДанияBНачало в 16:15Казахстан КазахстанГермания Германия

Медного всадника помоют ко дню основания Петербурга

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В Петербурге в среду, 26 мая, помоют памятник Петру I на Сенатской площади, сообщает пресс-служба Музея городской скульптуры.

Сезон промывок памятников начинается с наступлением плюсовой температуры (конец апреля - начало мая) и продолжается до конца сентября. Традиционно реставраторы начинают работы с подготовки памятников к празднованию Дня Победы и Дня города. Затем продолжают согласно утвержденному плану, в который входят памятники, нуждающиеся в промывке, а также памятники, посвященные памятным и юбилейным датам.

Первый скульптурный монумент в Петербурге и вообще в России был торжественно открыт на Сенатской площади 7 августа 1782 года. Им стал памятник Петру I работы французского скульптора Этьена Мориса Фальконе (1716-1761). Памятник отлит из бронзы. Статуя высотой 10,4 м находится на гранитном основании, материалом для которого послужил гигантский природный камень.

Петербург Медный всадник

Новости по теме

Новости

В РФ отмечен суточный максимум смертей от COVID-19 с начала апреля

В РФ отмечен суточный максимум смертей от COVID-19 с начала апреля

Дума приняла закон о временном запрете избираться для "экстремистов"

Похищенный у "Роскосмоса" миллиард рублей отмыли в Гонконге и ОАЭ

Пандемия коронавируса

РЖД задумались о программе поощрения вакцинированных пассажиров

РЖД задумались о программе поощрения вакцинированных пассажиров

Что произошло за день: вторник, 25 мая

"Газпром" предложил построить в Петербурге 703-метровый небоскреб

"Газпром" предложил построить в Петербурге 703-метровый небоскреб

Правительство предложило внести COVID-вакцину в национальный календарь прививок

Facebook получил в РФ 26 млн руб. штрафа за отказ удалять контент

Полиция потребовала запретить "скопинскому маньяку" общаться со СМИ

Минск разрешил консулу РФ в Белоруссии встретиться с россиянкой Сапегой

Минск разрешил консулу РФ в Белоруссии встретиться с россиянкой Сапегой
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');