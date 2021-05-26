Медного всадника помоют ко дню основания Петербурга

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В Петербурге в среду, 26 мая, помоют памятник Петру I на Сенатской площади, сообщает пресс-служба Музея городской скульптуры.

Сезон промывок памятников начинается с наступлением плюсовой температуры (конец апреля - начало мая) и продолжается до конца сентября. Традиционно реставраторы начинают работы с подготовки памятников к празднованию Дня Победы и Дня города. Затем продолжают согласно утвержденному плану, в который входят памятники, нуждающиеся в промывке, а также памятники, посвященные памятным и юбилейным датам.

Первый скульптурный монумент в Петербурге и вообще в России был торжественно открыт на Сенатской площади 7 августа 1782 года. Им стал памятник Петру I работы французского скульптора Этьена Мориса Фальконе (1716-1761). Памятник отлит из бронзы. Статуя высотой 10,4 м находится на гранитном основании, материалом для которого послужил гигантский природный камень.