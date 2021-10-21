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Белоруссия не примет участие в "Евровидении-2022"

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Белоруссия вслед за "Евровидением-2021" пропустит и конкурс 2022 года. Это следует из сообщения официального сайта конкурса.

"Общественные вещатели из 41 страны примут участие в конкурсе песни "Евровидение" - крупнейшем музыкальном мероприятии с живым исполнением, которое пройдет в мае следующего года в Турине", - говорится в сообщении.

В миреФинал Евровидения в 2022 году пройдет в ТуринеЧитать подробнее

Среди 41 заявленного участника Белоруссии нет. В конкурсе примут участие 39 стран-участниц "Евровидения-2021", а также Черногория и Армения.

В этом году Белоруссию не допустили к участию в конкурсе. Организаторы сочли политизированным репертуар белорусского представителя - группы "Галасы ЗМеста". В Европейском вещательном союзе (EBU) заявили о том, что песня белорусской группы "Я научу тебя" ("I'll Teach You") "ставит неполитический характер конкурса под сомнение" и "рискует подорвать репутацию песенного конкурса "Евровидение".

С 1 июля Европейский вещательный союз приостановил членство Белтелерадиокомпании в его рядах.

В сентябре стало известно, что Белоруссия не будет участвовать в детском "Евровидении-2021", которое пройдет в декабре в Париже.

66-й конкурс "Евровидение" пройдет 10, 12 и 14 мая 2022 года. Италия получила право проведения конкурса после победы в 2021 году группы Maneskin с песней Zitti e Buoni.

Ранее страна дважды принимала европейский песенный конкурс - в 1965 году в Неаполе и в 1991 году в Риме.

Список участников "Евровидения-2022" выглядит так: Албания (RTSH), Армения (AMPTV), Австралия (SBS), Австрия (ORF), Азербайджан (Ictimai TV), Бельгия (RTBF), Болгария (BNT), Хорватия (HRT), Кипр (CyBC), Чехия (CT), Дания (DR), Эстония (ERR), Финляндия (YLE), Франция (FT), Германия (ARD / NDR), Грузия (GPB), Греция (ERT), Исландия (RUV), Ирландия (RTE), Израиль (KAN), Италия (RAI), Латвия (LTV), Литва (LRT), Мальта (PBS), Молдова (TRM), Черногория (RTCG), Нидерланды (AVROTROS), Северная Македония (MKRTV), Норвегия (NRK), Польша (TVP), Португалия (RTP), Румыния (TVR), Россия (РТР), Сан-Марино (RTV), Сербия (RTS), Словения (RTVSLO), Испания (TVE), Швеция (SVT), Швейцария (SRG SSR), Украина (UA: PBC), Великобритания (BBC).

Белоруссия Евровидение

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