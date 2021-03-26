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Организаторы "Евровидения" отказались допускать Белоруссию к конкурсу

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Организаторы международного песенного конкурса "Евровидение" отказали Белоруссии в участии в конкурсе этого года, так как новая представленная композиция нарушает правила конкурса и может навредить его репутации.

"Европейский вещательный союз и Reference Group, управляющий совет "Евровидения", внимательно изучили новую заявку, представленную БТРК (Белтелерадиокомпании), чтобы оценить ее право на участие в конкурсе этого года. Они пришли к выводу, что новая песня также нарушает правила конкурса и может нанести вред его репутации", - говорится в заявлении организаторов.

В ЕВС заявили о том, что песня "ставит неполитический характер конкурса под сомнение" и "рискует подорвать репутацию песенного конкурса "Евровидение". ЕВС известил белорусскую сторону о том, что "песня в существующем варианте не может участвовать в "Евровидении", а невыполнение требования может привести к дисквалификации белорусского участника. Уточняется, что "поскольку БТРК не смог подать заявку в течение продленного срока, к сожалению, Белоруссия не будет участвовать в 65-м конкурсе песни "Евровидение" в мае".

Ранее сообщалось, что претендент от Белоруссии на участие в "Евровидении" готовит новую песню для подачи заявки. Позже, общаясь с журналистами после участия в спортивном празднике "Минская лыжня", президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможной замене песни для конкурса "Евровидение".

Участниками "Евровидения" от Минска в этом году была выбрана группа "Галасы ЗМеста" с песней "Я научу тебя" ("I'll Teach You"). Однако Европейский вещательный союз (ЕВС) счел заявку не соответствующей правилам конкурса и не допустил песню к участию в конкурсе.

Конкурс песни "Евровидение", отмененный в прошлом году из-за пандемии, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. Россию будет представлять певица Манижа.

Белоруссия Евровидение

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