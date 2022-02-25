Россию не пустят на "Евровидение" в 2022 году

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Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Организаторы конкурса "Евровидение", европейский вещательный союз (EBU), заявили, что Россия не сможет в нем участвовать в 2022 году. Запрет коснется любой российской группы или исполнителя.

Это решение "отражает обеспокоенность тем, что в свете беспрецедентного кризиса на Украине включение российского конкурсанта в этого года нанесет ущерб репутации конкурса", говорится в заявлении организаторов.

Решение принято после консультации со всеми членами союза.

Отстранить Россию от участия в конкурсе предложила финская телерадиокомпания Yle. Она предупреждала, что если Россия все же будет допущена к состязанию, от участия в нем откажется Финляндия. Только 24 февраля в EBU Yle заявили, что "Евровидение" является неполитическим культурным мероприятием, но за ситуацией на Украине они внимательно следят.

Такую же позицию высказало национальное телерадиовещание Эстонии ERR. ERR связался с коллегами из EBU по этому вопросу, и связал с решением организаторов участие Эстонии в шоу.

"Очевидно, это немыслимо, чтобы Эстония участвовала в "Евровидении" в ситуации, когда там участвует Россия, но Украины в этом случае не будет. Наши коллеги из других стран Балтии, видимо, разделят это мнение. Мы продолжим общение с EBU как с организатором песенного конкурса", - сказал председатель правления ERR Эрик Русе (Erik Ruse).

Ежегодный конкурс песни среди стран Европейского вещательного союза "Евровидение" проходит, начиная с 1956 года, и является одним из наиболее популярных неспортивных мероприятий в мире с аудиторией до 600 млн зрителей. С 2015 года в конкурсе принимает участие Австралия. В 2022 году финал конкурса пройдет в Турине.