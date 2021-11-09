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На рэпера Трэвиса Скотта подали в суд после гибели людей в давке на концерте

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - На рэпера Трэвиса Скотта и организаторов концерта подали в суд по меньшей мере 3 иска после гибели восьми человек в давке на фестивале фестиваля Astroworld в Техасе. Среди обвиняемых-рэперы Трэвис Скотт и Дрейк, а также компания по проведению и развлечениям Live Nation, отмечает CBS News.

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Гражданский иск истца Кристиана Паредеса против рэперов Трэвиса Скотта и Дрейка (который был на сцене во время давки) содержит обвинения в подстрекательстве к "беспорядкам и насилию". Кроме того, адвокат по гражданским правам Бенджамин Крамп заявил в воскресенье, что он подал иск от имени 21-летнего Ноя Гутьерреса. Трэвис Скотт, компания-организатор Live Nation и концертный промоутер Scoremore являются ответчиками по иску о возмещении ущерба в размере $1 млн Мануэлю Соузе. В этом иске утверждается, что Соуза "получил серьезные телесные повреждения, когда неконтролируемая толпа на концерте повалила его на землю".

Скотт и Дрейк отказались комментировать судебный процесс.

Восемь человек погибли в давке 6 ноября на музыкальном фестивале в США. Давка произошла во время выступления рэпера Трэвиса Скотта. Когда он вышел на сцену, люди начали подходить ближе к сцене. Еще десятки пострадали. Присутствовавшие на концерте службы безопасности не справлялись с потоком раненых: только с ушибами и ссадинами обратились не менее 300 человек.

Полиция Хьюстона проводит уголовное расследование после давки. Как сообщает "Би-би-си", полицейские проверят заявления, что неизвестный что-то вколол охраннику, который пытался утихомирить толпу. В полиции заявляют, что сотрудник охраны сообщил, как пытался схватить одного из прорывавшихся к сцене зрителей, когда почувствовал, как его что-то кольнуло в шею. Охранник потерял сознание, ему оказали помощь медики, введя наркан - антидот наркотических анальгетиков. Врачи заметили на шее мужчины отметку, напоминающую след от шприца.

США Трэвис Скотт Техас Хьюстон

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