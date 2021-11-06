Восемь человек погибли в давке на музыкальном фестивале в США
Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Восемь человек погибли в давке в толпе, еще несколько человек пострадали на музыкальном фестивале в Техасе в США, сообщает Associated Press.
Давка произошла во время выступления рэппера Трэвиса Скотта. Когда он вышел на сцену, люди начали подходить ближе к сцене. Возникла паника и давка. Некоторые зрители теряли равновесие и падали под ноги толпе, что только усиливало панику.
Шоу остановили, как только организаторы увидели произошедшее.
По словам местных властей, в больницу направлено 17 человек, 11 из них с сердечными приступами.
Всего на фестиваль Astroworld собрались около 50 тыс. человек. Предполагалось, что фестиваль будет продолжаться два дня - пятницу и субботу - в Хьюстоне. По данным сайта, все билеты были проданы.
November 6, 2021
As we were arriving to the Astroworld Festival at NRG Park right at 2:00, a stampede burst through the gates. Hundreds of people destroyed the VIP security entrance, bypassing the checkpoint. People were trampled. Some were detained.— Mycah Hatfield (@MycahABC13) November 5, 2021
(Excuse any language you may hear) pic.twitter.com/d0m2rjqAAk