Восемь человек погибли в давке на музыкальном фестивале в США

Зрители на фестивале Astroworld Fest Фото: Omar Vega/FilmMagic/Getty

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Восемь человек погибли в давке в толпе, еще несколько человек пострадали на музыкальном фестивале в Техасе в США, сообщает Associated Press.

Давка произошла во время выступления рэппера Трэвиса Скотта. Когда он вышел на сцену, люди начали подходить ближе к сцене. Возникла паника и давка. Некоторые зрители теряли равновесие и падали под ноги толпе, что только усиливало панику.

Шоу остановили, как только организаторы увидели произошедшее.

По словам местных властей, в больницу направлено 17 человек, 11 из них с сердечными приступами.

Всего на фестиваль Astroworld собрались около 50 тыс. человек. Предполагалось, что фестиваль будет продолжаться два дня - пятницу и субботу - в Хьюстоне. По данным сайта, все билеты были проданы.