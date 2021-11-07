После смертельной давки на концерте в Техасе проверят версию о человеке со шприцем

Фото: Alex Bierens de Haan/Getty Images

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Полиция Хьюстона проводит уголовное расследование после давки на музыкальном фестивале Astroworld, в результате которой погибли восемь человек.

Как сообщает "Би-би-си", полицейские проверят заявления, что неизвестный что-то вколол охраннику, который пытался утихомирить толпу.

В полиции заявляют, что сотрудник охраны сообщил, как пытался схватить одного из прорывавшихся к сцене зрителей, когда почувствовал, как его что-то кольнуло в шею. Охранник потерял сознание, ему оказали помощь медики, введя наркан - антидот наркотических анальгетиков. Врачи заметили на шее мужчины отметку, напоминающую след от шприца.

В результате давки погибли молодые люди от 14 до 27 лет. Еще десятки пострадали. Присутствовавшие на концерте службы безопасности не справлялись с потоком раненых: только с ушибами и ссадинами обратились не менее 300 человек.

Фестиваль собрал около 50 тысяч зрителей. Давка началась во время выступления рэппера Трэвиса Скотта, который основал фестиваль в 2018 году. Associated Press отмечает, что на концертах Скотта и других современных рэпперов нередки случаи давки и "дикого поведения" толпы, подогреваемой исполнителями.

В 2017 году музыканта арестовали за то, что на концерте в Арканзасе он подбивал зрителей прорвать оцепление и залезть на сцену. В результате были ранены несколько человек, включая сотрудника охраны и полицейского. Позднее его приговорили к году судебного надзора за схожий инцидент на фестивале Lollapalooza в Чикаго. Тогда никто не пострадал.