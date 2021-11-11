Фестиваль современного российского кино впервые пройдет в Великобритании

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Фестиваль современного российского кино Russian Film Festival впервые пройдет в Великобритании. В рамках фестиваля будут показаны десять фильмов, они будут доступны на платформе Британского института кино, сообщили в "Роскино".

Фестиваль пройдет с 12 ноября по 10 декабря. Десять фильмов, специально отобранных для британской аудитории, будут доступны на VOD-платформе Британского института кино BFI Player.

Все фильмы будут показаны с субтитрами на английском языке, картины будут доступны бесплатно для пользователей BFI Player. На этой платформе собрана классика как британского, так и мирового кинематографа, а также избранные современные авторские картины. Russian Film Festival дополнит на сервисе и другие коллекции международного кинематографа: китайское, индийское и французское кино.

Программа RFF в Великобритании была составлена совместно с селекторами Британского института кино специально под запросы пользователей сервиса. Акцент был сделан на авторское и фестивальное кино. Также, учитывая, насколько популярны трансляции российских балетных постановок в британском кинотеатральном прокате, в программу фестиваля включена российская балетная драма "Большой".

Так, в рамках фестиваля покажут фильмы "Последняя "Милая Болгария" Алексея Федорченко, "Маша" Анастасии Пальчиковой, "Скажи ей" Александра Молочникова, "Совесть" Алексея Козлова, "Блокадный дневник" Андрея Зайцева, "Большой" Валерия Тодоровского, "Доктор Лиза" Оксаны Карас, "Юморист" Михаила Идова, "История одного назначения" Авдотьи Смирновой и "Станиславский. Жажда жизни" Юлии Бобковой.