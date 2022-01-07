Два российских фильма вошли в программу кинофестиваля в Роттердаме

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Картины "Призрачно-белый" режиссера Марии Игнатенко и "Рядом" Тамары Дондурей отобраны в программу 51-го Международного кинофестиваля в Роттердаме, оба фильма созданы при поддержке российского Минкультуры, сообщили в пресс-службе министерства.

Второй полнометражный фильм Игнатенко "Призрачно-белый" о жизни и выборе главного героя во время нацистской оккупации включен в основную конкурсную программу Tiger Competition фестиваля, а дебютная лента Дондурей "Рядом" отобрана в конкурсную программу Bright Future. Фильм "Рядом" - история про поколение 30-летних, интеллигентных, потерянных и живущих в иллюзии абсолютного выбора.

Глава Минкультуры Ольга Любимова через пресс-службу отметила одаренность кинематографистов и их команд, а также их удивительные задумки.

"В Роттердаме жюри увидит традиционно глубокие отечественные работы о прошлом и настоящем, сложные темы в которых раскрываются совершенно изящным художественным языком", - сказала она.

Международный кинофестиваль в Роттердаме является одним из крупнейших и значимых кинофестивалей мира. В 2022 году кинофорум пройдет с 26 января по 6 февраля.