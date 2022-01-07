Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Два российских фильма вошли в программу кинофестиваля в Роттердаме

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Картины "Призрачно-белый" режиссера Марии Игнатенко и "Рядом" Тамары Дондурей отобраны в программу 51-го Международного кинофестиваля в Роттердаме, оба фильма созданы при поддержке российского Минкультуры, сообщили в пресс-службе министерства.

Второй полнометражный фильм Игнатенко "Призрачно-белый" о жизни и выборе главного героя во время нацистской оккупации включен в основную конкурсную программу Tiger Competition фестиваля, а дебютная лента Дондурей "Рядом" отобрана в конкурсную программу Bright Future. Фильм "Рядом" - история про поколение 30-летних, интеллигентных, потерянных и живущих в иллюзии абсолютного выбора.

Глава Минкультуры Ольга Любимова через пресс-службу отметила одаренность кинематографистов и их команд, а также их удивительные задумки.

"В Роттердаме жюри увидит традиционно глубокие отечественные работы о прошлом и настоящем, сложные темы в которых раскрываются совершенно изящным художественным языком", - сказала она.

Международный кинофестиваль в Роттердаме является одним из крупнейших и значимых кинофестивалей мира. В 2022 году кинофорум пройдет с 26 января по 6 февраля.

Роттердам Минкультуры Мария Игнатенко Тамара Дондурей

Новости по теме

Новости
Умершие знаменитости

Умер автор слов песенки Крокодила Гены

Церемонию "Грэмми" перенесли из-за COVID-19

Церемонию "Грэмми" перенесли из-за COVID-19

Скончался автор музыки из "Улицы Сезам"

Американская актриса Бетти Уайт скончалась на 100-м году жизни

Американская актриса Бетти Уайт скончалась на 100-м году жизни

Мишустин поручил выделить на поддержку российского кинематографа 5,5 млрд руб.

Соловецкие острова признали памятником культуры федерального значения

Соловецкие острова признали памятником культуры федерального значения

Благодаря ABBA продажи пластинок в Британии превысили 5 млн впервые с 1991 года

Театр Джигарханяна объединен с Театром сатиры

Театр Джигарханяна объединен с Театром сатиры

"Человек-паук” собрал более $1 млрд в мировом прокате

Умершие знаменитости

Актер из "Шерлока Холмса" Владимир Татосов умер на 96-м году жизни

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });