Прощание с Ниной Руслановой пройдет в Доме кино 24 ноября

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Церемония прощания с народной артисткой Ниной Руслановой пройдет в Доме кино 24 ноября, сообщили "Интерфаксу" в Союзе кинематографистов России.

Собеседник агентства отметил, что, как ожидается, артистку похоронят на Троекуровском кладбище Москвы, сейчас идет согласование, после которого будет принято окончательное решение о месте захоронения.

Русланова умерла 21 ноября в возрасте 75 лет после продолжительной болезни, сообщили "Интерфаксу" в Союзе кинематографистов России.

Нина Русланова - советская и российская актриса театра и кино. Родилась 5 декабря 1945 года. Работала в Театре им. Е.Вахтангова и Театре им. Маяковского. Она исполнила более 140 ролей в фильмах, среди которых "Короткие встречи", "Познавая белый свет" и "Настройщик" Киры Муратовой, "Мой друг Иван Лапшин" Алексея Германа, "Афоня" Георгия Данелии, "Завтра была война" Юрия Кары и другие.