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Актриса Нина Русланова скончалась на 76-м году жизни

Актриса Нина Русланова скончалась на 76-м году жизни
Нина Русланова на вручении премии "Ника" в 2011 году
Фото: Александра Мудрац/ТАСС

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Народная артистка РФ Нина Русланова умерла в возрасте 75 лет после продолжительной болезни, сообщили "Интерфаксу" в Союзе кинематографистов России.

"Народная артистка РФ Нина Ивановна Русланова умерла сегодня после продолжительной болезни", - сказала собеседница агентства.

Нина Русланова - советская и российская актриса театра и кино. Родилась 5 декабря 1945 года. Работала в театре имени Евгения Вахтангова и театре имени Маяковского. В ее фильмографии более 140 ролей, среди которых "Короткие встречи", "Познавая белый свет" и "Настройщик" Киры Муратовой, "Мой друг Иван Лапшин" Алексея Германа, "Афоня" Георгия Данелии, "Завтра была война" Юрия Кары и другие.

Нина Русланова

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