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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Что произошло за день: воскресенье, 28 ноября

Появление "омикрона" в Нидерландах и Австралии, дело об убийстве амурского тигра в Приморье и смерть основателя команды "Формулы-1" Williams Racing

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России выявили 33 548 случаев заражения коронавирусом. Умерли 1 224 пациента. В ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора сообщили, что новый вариант коронавируса "омикрон" еще не выявляли на территории России. Между тем случаи заражения им зарегистрировали в Нидерландах и Австралии.

- Первый канал продолжит показ десятого сезона "Голоса" в память об Александре Градском. Его последние работы, созданные совместно с участниками проекта, еще не выходили в эфир. Прощание с Градским, умершим в воскресенье в возрасте 72 лет, запланировано на 1 декабря.

- В возрасте 63 лет умер бывший замдиректора ФСИН Николай Баринов. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Баринов отбыл тюремный срок по делу о взятках во время строительства "Крестов-2".

- В Приморье возбудили дело об убийстве амурского тигра. Как сообщали Пятый канал и "Рен-ТВ", погибшее краснокнижное животное с огнестрельным ранением нашли 20 ноября, на месте находился начальник отдела по борьбе с коррупцией УМВД по Владивостоку. По итогам экспертиз будет установлено, мог ли полицейский быть причастен к произошедшему.

- В Киргизии прошли парламентские выборы. По предварительным данным, всего в парламент проходят шесть партий, лидируют провластные "Ата-Журт Кыргызстан", "Ишеним" и "Ынтымак".

- Президент Чехии Милош Земан назначил Петра Фиалу новым премьер-министром страны.

- Умер основатель команды "Формулы-1" Williams Racing. Сэру Фрэнку Уильямсу было 79 лет, причины смерти не уточняются.

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