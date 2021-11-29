"Градский Холл" временно возглавил композитор Алексей Рыбников

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Временно исполняющим обязанность художественного руководителя театра "Градский Холл" назначен композитор Алексей Рыбников, сообщили в Департаменте культуры Москвы.

Основатель и руководитель театрально-концертного музыкального объединения "Градский Холл" Александр Градский умер 28 ноября.

Центр открылся в сентябре 2015 года в Замоскворечье после затяжной реконструкции выделенного под него здания бывшего кинотеатра "Буревестник". Здание предоставили Градскому в 1991 году. Реконструкцию провели на деньги Москвы.

Алексей Рыбников - советский и российский композитор, народный артист России, председатель совета Союза композиторов России, театральный художественный руководитель и продюсер, лауреат Государственной премии Российской Федерации. Он автор многочисленных музыкальных классических и популярных произведений, в том числе знаменитых рок-опер "Юнона и Авось" и "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты".