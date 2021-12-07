В Москве объявили лауреатов премии "Звезда театрала"

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Церемония награждения премии "Звезда театрала" прошла в понедельник в театре имени Евгения Вахтангова в Москве.

Лауреатом премии "Лучший спектакль. Большая форма" назван спектакль "Король Лир" режиссера Юрия Бутусова театра имени Вахтангова. Лучшим спектаклем малой формы был признана работа "Гроза прошла" режиссера Андрея Максимова театра имени Моссовета.

Лучшим режиссером стал худрук театра "Сатирикон" Константин Райкин за постановку "Плутни Скапена", а лучшим директором театра - руководитель РАМТ Софья Апфельбаум.

Почетные награды в номинации "Легенда сцены" впервые вручили сразу четырем лауреатам - актрисе Лии Ахеджаковой, режиссеру и худруку РАМТ Алексею Бородину, композитору Юрию Григоровичу и посмертно актрисе Нине Ургант, скончавшейся 3 декабря.

Лауреатом премии в номинации "Лучшая женская роль" стала Татьяна Кравченко за роль в спектакле "Под одной крышей" театра "Ленком Марка Захарова". Лучшей мужской ролью признана работа Максима Аверина за роль в спектакле "Лес" театра Сатиры.

Лучшими актерами второго плана признаны актриса Вера Алентова за роль в спектакле "Ложные признания" театра им. Пушкина и актер Антон Хабаров за роль в спектакле "Дядя Ваня" Московского Губернского театра.

Обладателем награды в номинации "Лучшая роль театрального актера в кино" стал Юрий Стоянов за роль в сериале "Вампиры средней полосы". Награду в аналогичной женской номинации получила Аня Чиповская за роль в фильме "Кто-нибудь видел мою девчонку?".

Лучшей постановкой иностранного режиссера стала работа "Отцы и дети" польского режиссера Анджея Бубень, которая была поставлена им на сцене театра драмы им. Волкова.

Лучшим музыкальным спектаклем стала постановка "Танго между строк" режиссера Натальи Ковалевой в театре Вахтангова.

Вручение премии "Звезда театрала" прошло в 14 раз. Отличительной особенностью премии является то, что лауреатов выбирают зрители с помощью голосования на сайте премии.