Главой Фонда кино утвержден Федор Соснов

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Федор Соснов, временно руководивший Фондом кино назначен исполнительным директором этой организации. Такое распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации.

Соснов назначен на эту должность на три года.

Врио директора фонда Соснов стал 28 декабря 2020 года, сменив Вячеслава Тельнова. До этого он был заместителем исполнительного директора.

Тельнов тогда сообщил "Интерфаксу", что решил уйти по собственному желанию. В Минкультуры объясняли, что кадровое решение должно было усилить фонд для новых амбициозных задач.

Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии" - российская федеральная государственная некоммерческая организация, основным видом деятельности которой является распространение кинофильмов, видеофильмов и телепрограмм. Фонд кино финансирует отечественные картины, многие крупные фильмы в прокате выпущены с его поддержкой.