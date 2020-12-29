Министр культуры объяснила смену руководства Фонда кино

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Минкультуры сменило руководителя Фонда кино, чтобы усилить работу этой организации, объяснила в эфире "России 24" глава ведомства Ольга Любимова.

28 декабря Вячеслав Тельнов сообщил, что решил оставить должность главы фонда. Временным руководителем Фонда кино стал его бывший заместитель Федор Соснов. Любимов отметила, что министерство благодарно предыдущему руководству фонда за проделанную работу.

"Мы думали, что изменения последуют после нового года, но в Фонде кино, тем не менее, сменилось руководство. Связано это, в первую очередь с тем, что у нас действительно огромное количество очень серьезных планов. Мы сейчас постоянно занимаемся кадрами и формируем новую команду, перед которой ставятся амбициозные задачи", - сказала она.

Среди этих задач она назвала презентацию российских картин на международной арене, призы на фестивалях мировых категорий, развитие экспорта российского кино и анимации.

Фонд кино занимается распределением госсубсидий по поддержке кинопроизводителей и кинопрокатчиков.