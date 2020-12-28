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Глава Фонда кино покинул свой пост

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Глава Фонда кино Вячеслав Тельнов сообщил "Интерфаксу", что ушел со своего поста по собственному желанию.

Он возглавлял фонд с ноября 2018 года. В этой должности он сменил Антона Малышева, который был отправлен в отставку. После этого Фонд временно приостановил финансовую деятельность.

О грядущей смене руководства фонда в конце ноября писал "Коммерсантъ". По словам источников газеты в фонде, чиновников и руководителей медиакомпаний, министр культуры Ольга Любимова считает, что фонду нужен другой руководитель. После ухода Тельнова фонд временно возглавит его заместитель Федор Соснов, пока Минкультуры будет искать другого кандидата, писало издание. По уставу фонда решение об отставке директора принимает правительство по представлению Минкультуры.

Фонд кино занимается распределением госсубсидий по поддержке кинопроизводителей и кинопрокатчиков.

25 декабря фонд определил получателей последних выделенных государством субсидий - это 4,2 млрд рублей из резервного фонда. Их поделят между 647 кинотеатрами и 54 кинокомпаниями. Из кинопроизводителей право на субсидии получили, в частности, студия имени Горького, студия "Шар", "Арт-Пикчерс", кинокомпания "СТВ", "Студия "ТРИТЭ" Никиты Михалкова", "Рок", "Централ Партнершип" и другие.

Фонд кино Антон Малышев Вячеслав Тельнов

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